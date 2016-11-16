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中国财经 | 2016年 11月 16日 星期三 18:19 BJT

敏华控股称公司主席黄敏利正考虑以个人身份投资乐视

路透香港11月16日 - 中国沙发制造及分销商--敏华控股有限公司(1999.HK)周三称，公司主席黄敏利正考虑以个人身份投资乐视。

敏华控股中午发表公告澄清，该公司并未且现时亦无计划投资乐视，但数小时后在另一份公告指出，获黄敏利确认其个人正考虑对乐视投资。

近期陷入资金困难的中国民营企业乐视控股此前宣布，海澜集团、恒兴集团、宜华集团、敏华控股、鱼跃集团、绿叶集团等十几家国内企业将向乐视投资6亿美元。乐视控股旗下业务分为乐视网(300104.SZ)、乐视汽车和LeEco三大块业务。

敏华控股今天收升5.59%，报5.29港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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