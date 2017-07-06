乐视网董事长贾跃亭称会将金融机构、供应商等任何欠款还清--微博

路透上海7月6日 - 在招商银行(600036.SS)申请冻结乐视系实际控制人贾跃亭相关资产后，贾跃亭周四在其个人微博上发出公开信，恳请给予乐视一些时间，给乐视汽车一些时间，他会把金融机构、供应商以及任何的欠款全部还上。

贾跃亭是乐视网(300104.SZ)董事长，也是未上市的乐视控股实际控制人。乐视网周二晚公告称，公司控股股东贾跃亭及股东乐视控股持有的乐视网逾5.19亿股乐视网股份，近日已被上海市高级人民法院等冻结。

贾跃亭在公开信中指出，辞去上市公司CEO、甚至更多其他重要职务，就是为了全力以赴实现FF 91最快量产上市，而乐视汽车更会按照既定的战略展开。

“再大的挤兑，也挤不垮我们变革汽车产业的梦想。恳请大家给乐视一些时间，给乐视汽车一些时间，我们会把金融机构、供应商以及任何的欠款全部还上。”他说。

他还强调，“乐视至今日之巨大挑战，我会承担全部的责任，会对乐视的员工、用户、客户和投资者尽责到底。”

招商银行(3968.HK)周一晚间接受媒体采访时回应，申请资产保全，系乐视旗下的乐风移动贷款发生欠息、招行上海分行多次催收无果后所采取的法律手段。（完）