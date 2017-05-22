贾跃亭辞去乐视网总经理一职，仍保留董事长等职务

路透上海5月22日 - 近阶段因资金链困局被外界高度关注的乐视网(300104.SZ)周日晚公告称，公司第一大股东贾跃亭近日向董事会辞去总经理一职，但仍保留董事长及董事会战略委员会主任委员等董事会职务，公司副总经理梁军升任总经理。

公告还指出，公司财务总监杨丽杰因个人原因辞职，由现任乐视控股中国区首席财务官张巍接任。

公告称，为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划及核心产品创新，提高公司决策效率，贾跃亭辞去总经理一职。

乐视网1月与融创中国(1918.HK)达成协议，融创受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元。乐视网4月表示，在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。

乐视网自4月中旬起停牌，筹划新的重组方案，停牌前收报30.68元。（完）