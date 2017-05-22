贾跃亭辞去乐视网总经理一职，仍保留董事长等职务

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海5月22日 - 近阶段因资金链困局被外界高度关注的乐视网(300104.SZ)周日晚公告称，公司第一大股东贾跃亭近日向董事会辞去总经理一职，但仍保留董事长及董事会战略委员会主任委员等董事会职务，公司副总经理梁军升任总经理。
公告还指出，公司财务总监杨丽杰因个人原因辞职，由现任乐视控股中国区首席财务官张巍接任。
公告称，为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划及核心产品创新，提高公司决策效率，贾跃亭辞去总经理一职。
乐视网1月与融创中国(1918.HK)达成协议，融创受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元。乐视网4月表示，在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。
乐视网自4月中旬起停牌，筹划新的重组方案，停牌前收报30.68元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。