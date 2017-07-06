乐视网董事长贾跃亭将辞职 称会还清金融机构、供应商等欠款（更新版）

（新增贾跃亭辞去乐视网董事长）

路透上海7月6日 - 在招商银行(600036.SS)申请冻结乐视系实际控制人贾跃亭相关资产后，贾跃亭周四早间在其个人微博上发出公开信，恳请给予乐视一些时间，他会把金融机构、供应商以及任何的欠款全部还上，周四盘后公告显示，他将辞去乐视网(300104.SZ)董事长职务。

贾跃亭现任乐视网董事长，也是未上市的乐视控股实际控制人。乐视网周四稍晚公告称，贾跃亭将辞去乐视网董事长一职，辞去董事会一切职务并退出董事会。辞职后他不再在乐视网担任任何职务。

乐视网将召开股东大会增补新任董事，以填补贾跃亭辞职后留出的空缺。在本次董事会改组前，贾跃亭先生仍将继续履行董事长等职责。乐视网还宣布，公司新的董事会成员将增至八位，其中五位为非独立董事，公司提名融创中国(1918.HK)董事会主席孙宏斌、现任乐视网总经理梁军和乐视影业总经理张昭为新任非独立董事人选。

目前公司董事会为五位董事，包括三位非独立董事和两位独立董事。乐视网公告称，此次拟增选一位独立董事，人选将稍后公布。

公告称，贾跃亭的辞职，是为了进一步完善上市公司体系的顶层治理结构，引进强有力的管理资源，全面提升上市公司与金融机构及交易伙伴的深度合作关系，快速促进上市公司在公司治理、财务运营、资产优化等方面的提升。

贾跃亭稍早在公开信中指出，辞去上市公司CEO、甚至更多其他重要职务，就是为了全力以赴实现FF 91最快量产上市，而乐视汽车更会按照既定的战略展开。

“再大的挤兑，也挤不垮我们变革汽车产业的梦想。恳请大家给乐视一些时间，给乐视汽车一些时间，我们会把金融机构、供应商以及任何的欠款全部还上。”他说。

他还强调，“乐视至今日之巨大挑战，我会承担全部的责任，会对乐视的员工、用户、客户和投资者尽责到底。”

招商银行(3968.HK)周一晚间接受媒体采访时回应，申请资产保全，系乐视旗下的乐风移动贷款发生欠息、招行上海分行多次催收无果后所采取的法律手段。乐视网周二晚公告称，公司控股股东贾跃亭及股东乐视控股持有的乐视网逾5.19亿股乐视网股份，近日已被上海市高级人民法院等冻结。（完）