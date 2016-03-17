专访：乐视网加紧海外市场布局 多渠道融资以支持生态全球化布局

2016年1月8日，2016拉斯维加斯消费电子展会，人们在乐视展台围观2015款阿斯顿·马丁Rapide S车型，乐视将为其提供车联网技术。 REUTERS/Steve Marcus

记者 赵红梅

路透香港3月17日 - 从视频网站起步的乐视网(300104.SZ)目前已构建起集“平台+内容+终端+应用”于一体的垂直整合生态模式，公司联合创始人兼副董事长刘弘称，香港是乐视全球化战略先行的第一步，今年会以美国、印度为全球化扩展的“先行军”。公司亦全力以赴多举措多渠道融资来支持整个乐视生态全球化布局。

刘弘接受路透专访时称，乐视手机去年总销量已超过500万台，今年会在中国、香港、印度及东南亚地区销售手机，销售目标设在1,500万台，电视销售目标则在600万台。“完成这些目标应该不是很难，手机、电视在内的硬件会领先一步，同时会继续拓展香港在内的亚太高速成长市场。”

“我们用一年在香港创下智能电视线上销量的冠军，进入印度市场30天内售出手机20万台，打破了当地行业纪录。”刘弘称，手机、电视、VR、超级自行车等硬件先行，接着推进互联网、乐视云等内容软件跟进，同时，在欧洲、俄罗斯也在积极组建团队来布局产品。

刘弘认为，乐视网目前已构建起了集“平台+内容+终端+应用”于一体的垂直整合生态模式，并衍生出了视频网站、影视、智能终端制造、体育等7个子生态。

乐视网今年2月与英国豪车制造商阿斯顿·马丁宣布将成立一家合资公司，联合开发阿斯顿·马丁品牌的首款电动汽车。根据合作计划，阿斯顿·马丁负责提供Rapide的整车技术，而乐视则将提供动力总成和车联网技术。阿斯顿·马丁将成为未来乐视超级汽车的代工商。此外，年初又称将与美国电动汽车公司Faraday Future（法拉第未来）展开战略合作，未来双方将在汽车车型开发、技术、互联网和云、娱乐内容等方面开展合作。

刘弘介绍道，“4月20日北京国际车展上，我们会展出最新合作车型，和阿斯顿成立电动汽车合作合资公司，生产地点在英国，预计于2018年年底前上市，双方合作不仅限于技术，还有资本，且是对等的。与Faraday Future的战略合作成果在4月车展也能看到。此外，乐视在汽车产业布局方面，还投资了充电电桩，并且推出了分时租凭服务。”

在谈到第七大子生态--互联网金融时，刘弘表示，目前与新沃资本、深圳欧菲光等7家公司发起设立的新沃财险目前还在申请财险牌照阶段。其他布局进展今年亦能见到。

**多渠道融资支撑乐视生态全球化布局**

因计划将乐视影业注入而重组停牌的乐视网近日公布预盈公告，2015年营收130.17亿元，同比增长90.89%；净利润5.79亿元，同比增长59.04%。五年时间里，乐视网营收暴涨54倍、资产规模扩张16倍，随着其资产规模和营收的高速扩张，资本市场围绕其“资金链”的风险和疑虑也从未消散。

刘弘称，乐视创立至今一直在遭人非议或不理解其发展模式，“我们从路边的一只小草长成如今的一枝小树苗，乐视的成长史可以说是一部外界嘲笑史，但没关系，最重要的是我们能把当初承诺的一一实现。公司现在也是全力以赴多举措多渠道融资来支持整个乐视生态全球化布局。”

此前为解决资金难题，乐视网创始人兼CEO贾跃亭使尽浑身解数，以多次股权质押、定向增发、发债券融资、并一度采用股东售出或质押股份无息借款方式缓解资金压力。

刘弘称，未来乐视旗下其他业务版块或有境外上市的计划，但具体细节，现在还不方便透露。

刘弘表示，乐视的七大子生态平台（子公司）目前均处快速融资渠道，如乐视超级手机、乐视体育、乐视云均完成A轮融资，分别为逾33亿、8亿元、10亿元人民币；乐视生态专车易到年内将启动上市计划；乐视体育拟定70亿元B轮融资已快结束；乐视移动以可转债的形式融资5.3亿美元等。

此外，乐视与重庆市政府、深圳市政府先后成立战略性新兴产业相关基金，并发起由长石资本参与的100亿产业基金，目前亦积极申请国家发改委重大产业项目，计划向国家开发银行等机构申请资金或基金合作。

刘弘认为，随着乐视“平台+内容+终端+应用”于一体的七大生态模式越来越清晰，不安全因素亦在慢慢隐退，而产品和人才是决定乐视生态导向的最终因素。“今年公司员工会达到1万多人，我们注意力要从扩张转向控制和单产能效上来。我们的目标是成为下一个改变中国互联网格局，甚至超越BAT的企业。”（完）