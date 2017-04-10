乐视网料一季度净利同比基本持平 各业务线回归稳定增长态势

路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网(300104.SZ)周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国(1918.HK)等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。

乐视网预计一季度实现净利约10,326.54万元人民币至13,195.02万元，较上年同期的变动区间为-10%至+15%。

公告称，今年1-2月份，受关联方公司资金流动性紧张的负面风波影响，公司业绩增速有所放缓。不过在战略投资者的资金逐步到位后，公司经营与业务开始全面回暖。

根据1月达成的协议，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元，3月31日，乐视网宣布融创中国的投资款已到帐逾120亿元。

乐视网周一早盘收报32.12元，跌2.67%。（完）