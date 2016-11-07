乐视网收挫近5% 存在资金压力但有望告别烧钱阶段

路透北京11月7日 - 中国视频网站乐视网(300104.SZ)周一收挫4.68%,公司近日备受欠款传言及股价下跌等困扰。对此业内人士指出，乐视正在经历日益凸显的资金与组织压力。下一阶段，乐视有望告别烧钱扩张阶段，加速乐视网等几个优势板块的发力。

继长达连续三个月的横盘后，近日乐视网股价出现破位下跌，上周至今大挫15%，市值蒸发逾百亿元人民币。业内人士指出，此前乐视全球化战线一下子拉得过长，相对应的是资金和资源其实非常有限，组织与资金面临极大挑战，后劲乏力。

“近几个月以来，供应链压力骤增，再加上一贯伴随LeEco发展的资金问题，导致供应紧张，对手机业务持续发展造成极大影响”，业内人士称。

他并认为，一方面乐视汽车前期投入巨大，陆续花掉100多亿元的自有资金，直接导致资金不足；另一方面乐视的融资能力不强，方式单一、资本结构不合理，外部融资规模难以满足快速放大的资金需求。

今日乐视网跳空低开，收盘跌4.68%，报37.85元。

此前汤森路透旗下基点报道，乐视网信息技术(香港)有限公司正在市场上筹措1.5亿美元三年定期贷款。瑞士信贷和德意志银行担任本案的牵头行兼簿记行，贷款附带5,000万美元的绿鞋条款。贷款利率较Libor加码300个基点，平均期限是2.5年，银行受邀以三个层次参贷。（完）