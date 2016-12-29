乐视网及大股东等拟联合引入战略投资者 交易规模料逾百亿元

路透上海12月29日 - 近期备受关注的中国视频网站--乐视网(300104.SZ)周四公告称，公司联合大股东贾跃亭、乐视控股（北京）有限公司已与战略投资者签署战略合作框架协议，涉及交易规模预计超过100亿元人民币。

公告指出，双方的战略合作框架协议对本次战略合作范围、合作方式、投资规模等要素进行了协议约定，并且战略投资者支付了一定数额的诚意金，在签订了战略合作框架协议后，相关各方仍需要进一步磋商以签订正式合作协议。

因本次重大事项预计涉及一家以上战略投资者，所涉投资规模较大，涉及多个主体，交易结构等方面仍有诸多具体事项需要各方商议确定，目前相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌，停牌时间原则上不超过10个交易日。

另外中国证券报同日报道称，位于浙江湖州的乐视生态汽车产业园正式开工，产业园一期项目拟投资约110亿元，一期二期项目建成后有望实现40万辆的总产能，分为汽车智能生产园区、产业配套园区及体验园区等部分。

乐视超级汽车中国区总裁张海亮表示，该产业园将生产LeSEE品牌电动车，通过整合全球的优势资源进行自主研发设计，创新高端豪华车的本土制造。

乐视汽车并称，随着产业园在莫干山高新区开工，与之相邻的零部件园区也已开始筹建，今后将有众多世界500强级别的供应商落户于此，包括装配，座椅，轮胎，仪表板等。

乐视网股票此前因股票异常波动及筹划通过非公开发行股票及其他资本方式引入战略投资者事项，公司股票自12月7日起停牌，停牌前收报35.80元。（完）

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