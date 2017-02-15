乐视网旗下乐视致新引入战投信利电子 获注资7.2亿元

路透上海2月15日 - 在引入融创中国(1918.HK)等三位战略投资者后，中国视频网站--乐视网(300104.SZ)周二稍晚宣布，旗下经营超级电视业务的乐视致新又引入一位战略投资者信利电子，后者注资7.2亿元人民币。

值得注意的是，公告显示，根据投资协议，乐视致新承诺促使将并非由乐视网持有的乐视致新股权重组进入乐视网，于2019年底之前完成向中国证监会的申报。这意味着未来乐视网将以现金或增发股份的形式，收购乐视致新除乐视网持股以外的股权，目前来看，换股收购的概率最大。

公告称，信利电子将以投前估值300亿元入股乐视致新，获得增资后乐视致新2.3438%股权，增资后前两大股东乐视网和融创中国关联企业嘉睿汇鑫的持股分别降至39.367%和32.7109%。

根据1月中旬乐视网公告，嘉睿汇鑫、乐然投资和华夏人寿将分别向乐视致新投资49.5亿元、14.3亿元和4亿元，当时嘉睿汇鑫认购乐视致新新增股份时，后者的估值约为300亿元。

信利电子的注资将在两个月内分三笔注入。乐视网称，通过本次交易，公司引入战略投资股东，不仅获得未来发展的资金支持，资本实力得到提升，并且能够借助于战略投资股东实力，与其合作提升公司运营能力。

上海证券报周三报导称，此前乐视曾被曝出拖欠供应商货款，而信利国际则是被欠款的供应商之一，乐视曾一度提出分期付款、债转股等还款方案。据知情人士透露，信利国际是乐视主要的触控屏和触控模组供应商，信利方面此番由供应链债权方变为战投，或许可能是乐视此前提出的债转股方案有所奏效。

乐视网周二收报37.24元，涨3.67%。（完）