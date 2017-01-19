乐视网周四临时停牌 因媒体报道有待澄清

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网(300104.SZ)周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。
昨日有媒体报道称，据华为内部通报，华为消费者终端业务的六名前中高层领导，带了内部资料到乐视及其旗下酷派(2369.HK)，一个月前已被抓进看守所，近日批捕。
乐视控股随即通过微博发表声明称，该消息纯属造谣构陷。经核实，华为确实披露了相关人士因泄密而被公安机关带起的内部通告，但并未表示此事与乐视、酷派相关。之后华为通过媒体表示此事与乐视、酷派无关，因此不排除此事为竞争对手策划。
乐视网周二收于涨停，周三跌0.81%，收报38.13元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。