乐视网周四临时停牌 因媒体报道有待澄清

路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网(300104.SZ)周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。

昨日有媒体报道称，据华为内部通报，华为消费者终端业务的六名前中高层领导，带了内部资料到乐视及其旗下酷派(2369.HK)，一个月前已被抓进看守所，近日批捕。

乐视控股随即通过微博发表声明称，该消息纯属造谣构陷。经核实，华为确实披露了相关人士因泄密而被公安机关带起的内部通告，但并未表示此事与乐视、酷派相关。之后华为通过媒体表示此事与乐视、酷派无关，因此不排除此事为竞争对手策划。

乐视网周二收于涨停，周三跌0.81%，收报38.13元。（完）