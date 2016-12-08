乐视网股票大跌后紧急停牌 将就平仓传闻等事项进行核查

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月8日 - 近日备受关注的中国视频网站--乐视网(300104.SZ)周四公告称，公司股票12月6日尾盘短时间内出现大幅下跌，跌幅偏离值较大，并且同日关注到有媒体有关贾跃亭质押股票一度跌破平仓线的报导，为了保护公司以及广大投资者利益，需就有关事项进行停牌核查，公司股票自7日（周三）上午开市起停牌。
公告并称，同时公司正在筹划重大事项，预计涉及产业资源整合事宜，该事项目前尚存在不确定性；待相关事项确定后，公司将会根据有关法律法规的规定进行公告并复牌。
本周二乐视网股价大幅下跌，收盘报35.8元人民币，跌幅达7.85%，盘中最低价曾跌至35.01元/股。国内媒体--证券时报报导指出，股价大跌后有传言称，乐视网创始人贾跃亭有一笔乐视网股权质押，平仓线35.21元/股，这笔质押股票占贾跃亭持股比例的64.81%，约占乐视网总股本25.6%。也就是说，乐视网盘中一度跌破该笔股权质押平仓线。
不过，针对平仓传闻，报导称，乐视网官方回应传闻中的平仓价数据与实际情况不符，纯属臆测。贾跃亭本人则微博强硬反击质押平仓传闻。
对于公司正在筹划重大事项，报导援引业内人士分析称，乐视停牌实际是为了给引入战略投资者创造一个好的谈判环境，引入战投这件事乐视网做了有些日子了，近日股价出现诡异的下跌，为了公平起见，乐视网才申请停牌。
乐视网今年5月曾公告称，拟定向增发股份及现金结合的方式收购关联公司乐视影业100%股权，标的资产对价为98亿元人民币，同时增发股份配套融资不超过50亿元。[nL3S18602W] 。（完）
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(发稿 吴芳； 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。