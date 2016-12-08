乐视网股票大跌后紧急停牌 将就平仓传闻等事项进行核查

路透上海12月8日 - 近日备受关注的中国视频网站--乐视网(300104.SZ)周四公告称，公司股票12月6日尾盘短时间内出现大幅下跌，跌幅偏离值较大，并且同日关注到有媒体有关贾跃亭质押股票一度跌破平仓线的报导，为了保护公司以及广大投资者利益，需就有关事项进行停牌核查，公司股票自7日（周三）上午开市起停牌。

公告并称，同时公司正在筹划重大事项，预计涉及产业资源整合事宜，该事项目前尚存在不确定性；待相关事项确定后，公司将会根据有关法律法规的规定进行公告并复牌。

本周二乐视网股价大幅下跌，收盘报35.8元人民币，跌幅达7.85%，盘中最低价曾跌至35.01元/股。国内媒体--证券时报报导指出，股价大跌后有传言称，乐视网创始人贾跃亭有一笔乐视网股权质押，平仓线35.21元/股，这笔质押股票占贾跃亭持股比例的64.81%，约占乐视网总股本25.6%。也就是说，乐视网盘中一度跌破该笔股权质押平仓线。

不过，针对平仓传闻，报导称，乐视网官方回应传闻中的平仓价数据与实际情况不符，纯属臆测。贾跃亭本人则微博强硬反击质押平仓传闻。

对于公司正在筹划重大事项，报导援引业内人士分析称，乐视停牌实际是为了给引入战略投资者创造一个好的谈判环境，引入战投这件事乐视网做了有些日子了，近日股价出现诡异的下跌，为了公平起见，乐视网才申请停牌。

乐视网今年5月曾公告称，拟定向增发股份及现金结合的方式收购关联公司乐视影业100%股权，标的资产对价为98亿元人民币，同时增发股份配套融资不超过50亿元。[nL3S18602W] 。（完）

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