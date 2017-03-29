乐视网旗下乐视致新获台湾仁宝注资7亿元 资本实力提升

路透上海3月29日 - 近阶段因资金链紧张而受市场高度关注的乐视网(300104.SZ)周二晚公告称，旗下乐视致新电子科技（天津）有限公司获得台湾笔记本电脑代工大厂仁宝电脑(2324.TW)7亿元人民币的注资， 资本实力得到进一步提升。

公告显示，此次仁宝透过全资子公司仁宝信息技术（昆山）公司出资，占增资后乐视致新2.1507%股权，双方约定于6月21日之前完成交割。这意味着乐视致新的投后估值达325亿元，较2月融资时略有上升。

为解决乐视系的资金困局，乐视网及其关联公司近期进行了数次融资，单单乐视致新在三月内就进行了四次融资，引入乐然投资、华夏人寿、融创中国(1918.HK)、信利电子等多位战略投资者。2月份信利电子入股时，乐视致视的投前估值为300亿元。

乐视致新主业为生产和销售乐视超级电视，承载乐视网的大屏生态业务。乐视网称，仁宝集团与乐视集团将建立战略合作关系，在互惠互利基础上，展开全方位合作。双方作为在信息技术、电视影音、手机、互联网、智能云、智能硬件领域的优先合作伙伴。

通过引入仁宝，乐视致新将获得强大的产业资源，而仁宝通过乐视也将拿到互联网生态的入场券。

乐视大屏被乐视网及整个乐视系统寄予厚望，因为其是乐视系统下最具变现能力的生态板块，乐视此前曾表示，将不断引入购物、游戏等创新业务，促进该板块的业绩释放。而乐视将于4月14日如期举办每年一度的电商节，亦将促进乐视网终端和会员收入的增长。

乐视网周二收报31.75元。（完）