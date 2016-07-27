中国乐视20亿美元收购美电视大厂Vizio 打造全球大屏生态体系（更新版）

李克强称今年棚改任务艰巨 推动新开工600万套任务早安排早启动
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
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路透上海7月26日 - 中国乐视控股周二晚称，将以20亿美元收购美国消费电子公司Vizio Inc(VZIO.O)，这将使乐视在电视领域的全球化一步到位，构建起全球完整的大屏生态体系。
Vizio生产经济型平板电视、条形音箱和液晶显示器。该公司成立于2002年，目前是美国最大的电视生产商之一，每年电视销量800万台。公司新闻稿称，收购完成后，乐视旗下的超级电视和Vizio电视，明年合计销量有望达2,000万台，将跻身全球电视前三大品牌，与三星电子(005930.KS)、LG电子(066570.KS)同台竞争。
“凭借完整的智能硬件产业链条、多维立体的‘平台+内容+终端+应用’生态体系，近8,000万的电视保有量以及坚实的用户基础，乐视将在全球电视行业拥有强大的话语权。”新闻稿指出。
乐视控股旗下乐视网(300104.SZ)今年5月完成对中国家电大厂TCL集团(000100.SZ)旗下TCL多媒体(1070.HK)的战略入股，持有TCL多媒体20.1%股权，成为其第二大股东。此举为乐视超级电视的产能提供充分保证。而Vizio本身具有较强的全球供应链管理能力及遍及全美的销售渠道。
乐视称，Vizio的硬件和软件业务将作为乐视的全资子公司运营，该公司的Inscape TV收视数据业务将被分拆为独立公司。未来，乐视将为Vizio提供内容、科技、互联网及云服务；未来整个乐视生态都将与Vizio进行深度融合，帮助其转型升级至互联网生态型公司。
Vizio去年进行首次公开招股(IPO)。根据招股说明书，该公司2015年前六个月实现销售13亿美元。
在本次交易中，美银美林是Vizio的顾问，Latham & Watkins LLP是法律顾问。预计这项交易将在第四季完成。(完)
(发稿 林琦；审校 曾祥进)
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路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。