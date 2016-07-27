中国乐视20亿美元收购美电视大厂Vizio 打造全球大屏生态体系（更新版）

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路透上海7月26日 - 中国乐视控股周二晚称，将以20亿美元收购美国消费电子公司Vizio Inc(VZIO.O)，这将使乐视在电视领域的全球化一步到位，构建起全球完整的大屏生态体系。

Vizio生产经济型平板电视、条形音箱和液晶显示器。该公司成立于2002年，目前是美国最大的电视生产商之一，每年电视销量800万台。公司新闻稿称，收购完成后，乐视旗下的超级电视和Vizio电视，明年合计销量有望达2,000万台，将跻身全球电视前三大品牌，与三星电子(005930.KS)、LG电子(066570.KS)同台竞争。

“凭借完整的智能硬件产业链条、多维立体的‘平台+内容+终端+应用’生态体系，近8,000万的电视保有量以及坚实的用户基础，乐视将在全球电视行业拥有强大的话语权。”新闻稿指出。

乐视控股旗下乐视网(300104.SZ)今年5月完成对中国家电大厂TCL集团(000100.SZ)旗下TCL多媒体(1070.HK)的战略入股，持有TCL多媒体20.1%股权，成为其第二大股东。此举为乐视超级电视的产能提供充分保证。而Vizio本身具有较强的全球供应链管理能力及遍及全美的销售渠道。

乐视称，Vizio的硬件和软件业务将作为乐视的全资子公司运营，该公司的Inscape TV收视数据业务将被分拆为独立公司。未来，乐视将为Vizio提供内容、科技、互联网及云服务；未来整个乐视生态都将与Vizio进行深度融合，帮助其转型升级至互联网生态型公司。

Vizio去年进行首次公开招股(IPO)。根据招股说明书，该公司2015年前六个月实现销售13亿美元。

在本次交易中，美银美林是Vizio的顾问，Latham & Watkins LLP是法律顾问。预计这项交易将在第四季完成。(完)