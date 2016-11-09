乐视网否认拖欠货款 并预计乐视影业无法在今年完成注入

路透上海11月9日 - 近日备受关注的中国视频网站--乐视网(300104.SZ)周二稍晚公告称，预计乐视影业无法在2016年完成注入，同时拟继续推进本次重大资产重组项目，并选择2017年、2018年、2019年三年作为乐视影业业绩承诺期。

同时针对近期欠款传言及股价下跌等媒体新闻报导，该公司并澄清称，目前运营一切正常，各业务线与供应商均保持了良好的合作关系，并未出现所谓的拖欠供应商款项事件，更没有缓发员工工资，停止出货来筹集现金流的情况。

乐视网今年5月曾公告称，拟定向增发股份及现金结合的方式收购关联公司乐视影业100%股权，标的资产对价为98亿元人民币，同时增发股份配套融资不超过50亿元。

公司表示，自本次重大资产重组预案公告至今，乐视影业所在的影视行业市场环境发生了较大变化，2016年国内电影市场发展明显低于预期，第三季度国内票房出现同比下滑。

“由于当前市场环境较本次重大资产重组方案筹划及第一次董事会审议时点已经发生较大变化，存在对业绩承诺及估值的基础产生较大影响的可能，按照现有进度情况，预计本次重大资产重组无法在2016年完成。”公告称。

公告并指出，当前各方正就本次重大资产重组的估值定价进行探讨，公司将在新的资产评估结果的基础上与交易对方重新协商本次重组的交易价格，并不排除本次重大资产重组的交易价格存在下调的可能。

本周一乐视网收挫近5%，股价出现破位下跌，市值蒸发逾百亿元。业内人士指出，乐视正在经历日益凸显的资金与组织压力。此前乐视全球化战线一下子拉得过长，相对应的是资金和资源其实非常有限，组织与资金面临极大挑战，后劲乏力。

针对公司二级市场股价波动，乐视网指出，二级市场股价波动有多重因素综合影响，但对于故意造谣生事，抹黑上市公司，影响资本市场的行为，公司将采取法律措施，甚至申请刑事立案，维护公司和投资者合法权益。

公告称，乐视可分为上市公司（乐视网）、非上市公司（LeEco Global）、汽车生态三个大体系。目前公司财务状况稳定，高速健康发展。乐视网前三季度营收168亿，较去年实现翻倍增长，旗下内容、大屏以及乐视云三大业务取得突破性进展。（完）

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