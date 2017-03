核电站不增加儿童白血病风险--研究

路透伦敦9月13日(记者 Kate Kelland) - 周五公布的一项英国研究显示,住在核电站附近的儿童患白血病或非霍奇金淋巴瘤的风险不会更高。

研究人员对约1万名五岁以下儿童进行了研究。对1962-2007年几乎所有英国儿童白血病患者的出生记录进行了研究,发现住在核电站附近看似不会明显增加患病风险。

来自儿童癌症研究小组(Childhood Cancer Research Group)的John Bithell领导了该研究,他表示,自从20世纪80年代以来,英国就有对住在核电站附近的儿童患白血病的担忧,当时一个电视节目报道称,英格兰西北部塞拉菲尔德核电站附近的儿童很多患有癌症。

英国和其他欧洲国家随后有关住在核电站附近的儿童是否患癌症风险更高的报道比较矛盾。

2007年公布的对德国的研究显示风险确实明显升高。英国环境辐射医学委员会(Committee on the Medical Aspects of Radiation in the Environment)于2001年公布了在英国进行的长达35年的调查。调查没有发现有证据表明住在核电站附近的儿童更容易患白血病。

Bithell表示,他的研究结果应能使公众安心。该研究发布在《英国癌症杂志》(British Journal of Cancer)上。

“我们的案例对照研究对出生在英国的几乎所有白血病儿童患者的出生记录都进行了研究,没有发现与靠近核电站有关联,”他在声明中称。(完)

编译:李富强 发稿:程芳

