香港《经济日报》：梁振英派糖减压 深层矛盾待解

（7月17日社评）

特首梁振英昨出席首个立会答问大会,恍若宣读小型施政报告,务求以惠民福利纾减庞大政治压力.此可短期收效,惟港府要真正缓解深层矛盾终须长远政策,梁振英更须解僭建民疑,新政府才可放下包袱,踏上有效施政之路.

一如外界预料,梁振英为面对政治压力,昨在立会答问大会宣布一系列福利措施,惟此能纾减多少市民对新政府的不满,不无疑问.短期而言,确可为部分市民带来实惠,或令新政府民望暂时止血,短期甚至有回升可能.惟政府上场不久便大肆派糖,亦引起公众忧虑.

其一,新政府上场仅两周,便斥近八十亿元派糖,从中外经验来看,福利之门一开,将来只会愈派愈多.倘梁振英政府不断扩大派糖福利,势掀起纳税人尤其中产人士反弹,绝非稳定社会的长远之计.

其二,续以派糖掩盖矛盾.派糖或能赢一时掌声,惟市民最忧心梁振英有没有长远对策解决如贫富差距、公平发展机会、住屋困难等深层次矛盾,以派糖掩盖矛盾,问题反而积得更深更厚.

此外,民生矛盾固要解决,惟新政府与市民之间的最大矛盾是诚信问题,梁宅僭建事件梁振英昨仍未有正面回应,令公众疑虑不断滋长,势令民疑此沉重包袱继续拖港府後腿,不但令施政事倍功半,还使管治危机挥之不去.

梁振英大派福利糖,应可换取一些时间处理危机,惟要真正拆弹,既要有解决深层次矛盾的长远对策,更要展示诚意化解诚信危机,才能令施政推回正轨.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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