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中国财经 | 2014年 11月 9日 星期日 19:26 BJT

梁振英：中央政府将很快宣布沪港通计划的启动日期

路透香港11月9日 - 香港特首梁振英周日表示，中国很快将宣布期待已久的沪港通计划启动日期。这缓解了市场对于该计划失去中央政府支持而可能被搁置的担忧。

梁振英在人民大会堂与国家主席习近平会谈后表示，中央政府对连接香港和上海股市的计划非常重视，给予很大支持。

梁振英对记者表示，短期内相关部门将宣布正式启动日期的细节。(完)

(编译 李春喜 审校 李爽)

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