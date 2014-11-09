梁振英：中央政府将很快宣布沪港通计划的启动日期

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港11月9日 - 香港特首梁振英周日表示，中国很快将宣布期待已久的沪港通计划启动日期。这缓解了市场对于该计划失去中央政府支持而可能被搁置的担忧。
梁振英在人民大会堂与国家主席习近平会谈后表示，中央政府对连接香港和上海股市的计划非常重视，给予很大支持。
梁振英对记者表示，短期内相关部门将宣布正式启动日期的细节。(完)
(编译 李春喜 审校 李爽)
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路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。