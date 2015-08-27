全球全面去杠杆--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月27日出版的当期「老谢开讲」专栏)

全球股灾悄然而至，金融市场像炸弹开花般，地雷处处引爆，包括股市、债市、汇市到商品期货市场无不受到冲击，尤其是八月二十一日，在亚洲金融市场已休市后，美国道琼指数大跌五三○．八六点，那斯达克指数跌一七一．四五点，美股这一跌，让这一周全球股市纷纷出现雪崩式大跌。

八月二十四日美股再度上演惊心动魄的崩跌戏码，道琼指数开盘即重挫一○八九．四二点，跌幅达六．六二％；史坦普五○○指数大跌一○三．八八点，跌幅是五．二七％；那斯达克大跌四一三．九点，跌幅达八．七九％，国人熟悉的苹果电脑股价盘中一度暴跌到九十二美元，市值缩水到五二四六．五亿美元，这是美国股市在二○○八年发生金融海啸以来，最惨烈的一次下跌。

**全球股灾杀声震天，最惨烈市场是台股**

全球股灾席卷全世界，欧洲股市也成了杀戮战场，德国股市连十个交易日下跌，二十四日盘中大跌七三六点，万点大关失守，法国股市一度大跌四○○．五点，跌幅高达八．六五％；英国也一度大跌四一九．四三点，跌幅达六．七七％。而亚洲原来最坚强的堡垒日本最后也不支，二十一日日经指数重挫五九七．六九点，二十四日大跌八九五．一五点，日经指数正式告别两万点。

不过可怕的是中国股市，深沪股市才经历了六月股灾，最后中国派出救市国家队总算稳住了跌势，这两个月深沪股市总算打出底形，逐渐稳住阵脚；没想到美股大跌，立刻冲破救市国家队的防线，上证的三三七三点颈线支撑顿告失守。二十四日上海Ｂ股一天大跌九．四二％，个股几乎全面跌停，上证大跌八．四九％，深证也下跌七．七％，连港股也大跌六．五九％。

但是真正最惨烈的市场是台股，在这场全球股灾来袭之前，台股已经慢慢跌了二千点，台股领先全球股市下跌，股灾袭来，台股又跟进大跌，这一跌也跌出史上最大跌幅。假如以今年的跌幅来算，台股从九三○七．二六点跌到七四一○．三四点，跌幅高达二○．一八％；如果算波段跌幅，从一○○一四．二八点跌至七二○三．○七点，跌幅高达二八．○七％。更惨的是中小型股为主的OTC指数，今年的跌幅从一四○．二八点跌到九九．九五点，跌幅是二八．七四％，波段跌幅从一五五．四八点跌到九八．二八点，跌幅高达三八．七四％，这是全球最惨烈的市场。更可怕的是，台股融资一路断头，如今融资余额仅剩一三二五亿元，股民断头泣诉，毫无招架之力，台股如此惨烈，令人吃惊。

到底这场股灾野火是怎么烧起来的？一位中国网民在微信写道：「一直以为外资在作空中国，原来是中国在作空全世界，证监会在Ａ股扔了颗炸弹，央行(人行)在全球扔了颗核弹，更绝的是，他俩觉得这件事影响不大，然后快乐阅兵去了！」这个描述十分传神，因为股灾的源头是八月十一日人行突然调整人民币中间汇价，人民币连贬三天，最低跌到六．四四八九兑一美元，这是○五年七月二十一日人民币汇改以来，首度出现的较大贬值走势。

**风暴中心：人民币调整中间汇价带起亚币竞贬**

人民币调整中间汇价，原因是七月中国出口衰退八．三％，中国出口衰退，到了要贬值拉抬出口的地步，让全世界开始正视中国经济基本面潜藏的问题。这段期间，原物料跌跌不休，包括油价每桶跌破四十美元关卡，铁矿石、燃煤、镍价、铜价等频创新低，相较于○七年中国是世界工厂，原物料价格暴涨，如今原物料惨跌，岂非暗示中国经济异常弱势的讯号。

八月十一日人民币调整中间汇价之后，亚洲货币兑美元跟着出现一波急贬，韩元贬到一二○○左右，马币出现四．二五五八新低，印尼盾突破一万四千关卡，泰铢、菲律宾披索及印度卢比也相继大跌，连力守在三十二元以内的新台币也急跌到三十二．八八。亚币急贬，很像是九七年亚洲金融风暴的再版。

欧洲是中国最大出口市场，今年一到七月，中国与欧洲双边贸易达一．九八兆人民币，比去年同期衰退七．六％，其中出口一．二二兆人民币，衰退四．四％，进口七五七三亿人民币，衰退一二．四五％，这回人民币调整中间汇价，欧洲首当其冲，股市反映异常强烈，股市连续大跌，已预告了全球股市的黑天鹅来了！

人民币调整中间汇价，也让全球汇市出现资金大挪移，一直以来，美元都是主导全球汇市的最强势货币，今年美元指数一度大涨到一○○．三九点，相对而言，欧洲央行主导QE(量化宽松货币政策)，欧元一度急跌到一．○四六。那时市场都高唱欧元兑美元一比一的时代即将来临，日圆也在安倍射三箭带动下，日圆一度急贬到一二五．八四，但人民币突然转身，首当其冲的是日圆，欧元跌幅已深，再度成为避险资金首选标的。

日圆在八月十一日收盘仍站在一二五．一六，人民币调整中间汇价次日，日圆升值○．七五％，此后日圆朝升值的路走，在二十四日全球股灾激化中，日圆盘中一度出现一一七．○二的新高价。欧元这一波也由一．○八一急冲到一．一七○五，原因是利差市场，有人借欧元买入人民币的，但眼看人民币趋贬，赶紧换回欧元，这个情况与日本地震海啸后，日圆不但不贬，反而急升到七十五．五三的那一段有几分相近。

汇市出现大波澜，源头仍在中国经济降温造成原物料急跌，八月二十四日纽约油价续创三十七．七五美元新低价，北海布兰特原油也创了四十二．二三美元新低，原物料价格大跌，重创原物料生产国汇价。像澳币又重贬到○．七一，纽币再现○．六二九四新低价，卢布又见七十一．五九今年新低，加币跌到一．三二八六，南非币跌到一三．九四四七，巴西里拉到三．五七五五。

**中国经济亮红灯，将冲击新兴市场资源生产国**

中国经济亮红灯，将冲击新兴市场资源生产国，造成进一步资金外移，像外资出走重创印尼股市，今年印尼股市从五五二四点跌到四一一一点，跌幅达二一．三％，跌幅向台股看齐。也是原物料生产国的马来西亚，今年股市也创了一五○三．六八点的新低，亚洲的泰国、马来西亚、印尼、菲律宾都出现很显着的股汇双跌景象。中国经济降温，冲击最大的像澳洲、纽西兰这种互动紧密的经济体，澳洲的铁矿石、燃煤最大宗输往中国，中国需求不振，澳洲经济自然首当其冲。因此，中国调整中间汇价之后，全球原物料生产国将面临一波资金出走、股汇市双跌的压力。

但是，中国向全世界丢出一颗震撼弹，自己也可能成为股灾最大受害者。这次股灾，美股大跌看了令人惊心动魄，尤其是八月二十日道琼开盘就下跌千点，让全球股民一颗心都快跳出来，其实这只是美股大涨七年之后一次大规模回档，内情与○八年金融海啸发生在自己家里的次贷风暴不一样。美股两日大跌后，期货盘跌幅已收敛，重量级企业像苹果、Netflix等期货盘都出现止跌讯号，预告美股在经历连续两个交易日大跌后，接下来跌幅将收敛；但现在真正不安的源头在中国这一边。

到八月二十四日为止，上证跌到三二○九点，已跌破救市的三三七四点的下限，这一波中国狂牛最具代表性的创业板指数，今年从一四七一点大涨到四○三七．五八点，威力震惊全世界，这次狂牛吹破泡沫，创业板本在二三○四．七六点止跌，如今又进一步破底跌到一九八七点。假如上证、创业板跌破颈线，再度出现一波跌势，到时候上证会不会再重演○八年从六一二三．六七点急跌到一六六四．九二点那一段戏码？中国股市在○八年重重摔了那一跤，足足在谷底休养生息六年之久，这次的状况看起来也很险峻。

○八年中国仍是世界工厂，现在中国不再是世界工厂，中国经济奋力求转型，这次国家卯足全力舞动中国股市牛市，一方面不希望中国房市泡沫吹太大，因此，将资金引进股市。另一方面，中国刺激股市狂牛，利用股市大涨带动市值成长，再用股市带动的资金鼓动创业力量，像中国创业板及北京新三板都是重要代表作。这次人民币贬值，让中国经济转型困难提早现形，这恐怕是国家主席习近平提出亚投行、一带一路；总理李克强提出「互联网＋」及「中国制造二○二五」等中国大战略没有料到的国际变数。

也有人说，这次股灾是中美经济战提前开打，因为全球股市掼压下去，最大输家不会是美国，美国在○八年的金融海啸是自家后院失火，因此，柏南克祭出QE，美国优先要救自己，美股在QE护持下也走了七年多的牛市，今年出现大调整，看来很合理。

这次美股跌下去，全世界无人能幸免，但中国原本靠股市牛市化解经济颓势的如意算盘，可能打不下去。如果中国股市再现股灾，以这次救市国家队卯足全力，投入巨资扞卫股市都功亏一篑来看，这次股灾危机，中国压力绝对比美国大，假如用经济战来思惟，中美明争暗斗的戏码，恐怕现在才正要开始。

假如中美经济战才正要展开，那么台湾处在国际大变局中，显然会承受相当严厉的考验。今年全球股灾来临之前，台股已领先跌了二千多点，台股在八月二十一日正式跌破十年线，这个防线轻而易举跌破，预告了弱势命运，下一个二十年线在七一○○点附近，三十年线在六六○○点左右，这是台股接下来可以支撑的关卡。

**绩优股乏人问津，关键在接手力道薄弱**

理论上，台股已领先全球大跌，况且，今年上半年上市公司也频频交出好成绩单，除了遭受红色供应链袭击的电子业压力沉重外，很多传统产业如汽车零组件、纺织、鞋业都走出一片天。可是股市杀声震天，连很多物美价廉的绩优股也乏人问津，关键是接手力道薄弱。

证所税及富人税实施三年多，已造成国人资金大出走，这从融资余额由五、六千亿元一路减肥到一三二五亿元，市场毫无反弹力道，可以看出散户在层层跌势中已输光了荷包。台股连环跌势不休止，是因为原有市场造市者已不存在了，这时候纯粹靠政府力量来撑盘已无济于事了。

未来我们面对的，是QE创造货币效应撑起的资本市场荣景的吹破，全世界恐怕要经历一段漫长时间去杠杆、去泡沫。这个去杠杆现象，会从股市、房市一路延伸，在这个大风大浪中，所有投资人务必降低杠杆，尽量降低信用风险。

台股大跌后，这些年涨幅惊人的房市可能也会面临严厉考验，下一个房市买点可能是几年以后的事，全球恐慌情绪持续飙高，恐慌指数从十二左右飙升到四○．七四，这是七年来，继金融海啸后，全世界金融环境最肃杀的一次，能全身而退的人可能不多！ (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 黄凯)

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