杠杆操作上市交易基金造成股指波动加剧--美联储研究

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透华盛顿8月12日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)一份研究显示，在2008-2009年金融危机期间，杠杆操作上市交易基金(Leveraged Exchange Traded Funds, LETF)的交易模式造成市场波动加剧，其操作也类似于造成1987年股市崩盘的投资组合保险策略。
LETF通常会承诺提供较基准股价指数每日变动放大数倍的变化，这类产品在美国的市场规模超过200亿美元。
在一份最近发表的论文中，美联储经济学家Tugkan Tuzun指称LETF每日调整投资组合的方法，也就是在指数上涨/下跌时买进/卖出的操作，可能会对指标股价造成明显冲击。
LETF交易行为的可预测性又使情势更形复杂；LETF的交易行为容易为他人所预期，特别是在交易日当中的最后一个小时交易，导致交易量增加。
Tuzun在论文中指出，“LETF调整投资组合对于金融市场价格的潜在冲击是很明显的，尤其是在在2008-2009年金融危机期间及欧洲主权债务危机高峰时。”这份论文并不代表美联储的看法。
自从所谓的5月市场闪崩(Flash Crash of May)事件发生后，市场便高度关注自动程式交易，在此同时，与投资组合保险相关的电脑程式卖盘，被视为是1987年10月19日黑色星期一股票大跌的主因。
Tuzun写道，“虽然没有证据显示LETF干扰股票市场，但可以合理怀疑的是，在市场波动性偏高期间，其在回应市场大幅波动所造成的影响可能达到‘连串’反应的转折点。”
他同时警告称，LETF习惯在每个交易日末了调整仓位的做法，可能引发“不成比例的价格变化”，进而损及其他投资人信心。
他称，“若市场以遭到打压的价格作收，则隔日股票市场可能面临大量投资人外逃。”
欲浏览完整研究论文，请点选美联储网站：(here)(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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