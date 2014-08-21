丰田旗下雷克萨斯中国宣布下调零部件价格 平均降幅26%

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海8月21日 - 日本汽车大厂丰田汽车(7203.T)旗下高端品牌雷克萨斯(Lexus)中国公司宣布，自9月1日起，下调雷萨克斯部分零部件价格，平均降幅达26%。
雷萨克斯中国网站近日刊登通知称，本次调价共涉及约15,000件零部件，其中，散热器总成下调35%、发动机总成、自动变速箱总成下调30%、空气囊总成下调25%。
通知指出，雷克萨斯中国在过了保修期后的修理、保养服务方面，为了能给用户带来更加超越期待的服务和体验，通过本次下调部分零部件价格，以减轻用户的负担，降低用户的用车成本， 实现用户满意度的持续提升。
中国国家发改委以及地方发改委近期发起对国外汽车大厂的反垄断调查。丰田本月初亦表示，中国政府正对雷克萨斯的汽车零部件政策进行“初步”调查。
稍早，捷豹路虎、大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的奥迪、宝马以及梅赛德斯奔驰(DAIGn.DE)纷纷将新车和零部件降价。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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