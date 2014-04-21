雷克萨斯目前无意在中国生产 日产及本田则兴致勃勃

* 雷克萨斯从日本进口汽车至中国销售

* 进口关税是一大障碍

* 英菲尼迪称，中国投产初期成本可能更加高昂

路透北京4月20日 -丰田汽车(7203.T)旗下豪华车品牌雷克萨斯主管周日表示，该公司不愿在中国制造生产，是出于对品质的重视。

和德国竞争对手奥迪、宝马(BMWG.DE)不同的是，中国市场上贩售的雷克萨斯汽车全部是从日本进口。奥迪是大众汽车(VOWG_p.DE)旗下豪华车品牌。

不过中国进口车税率高昂，使其难以放量销售，去年雷克萨斯在中国的销量仅为奥迪的七分之一左右，是宝马的五分之一。

雷克萨斯总裁福市笃雄在北京车展上表示，他把品质放在比销量更为优先的位置。

“德国三大品牌拥有过去一世纪培育出来的品牌形象，但雷克萨斯深入人心的程度还未到此地步，”福市笃雄表示，他所指的三大品牌是奥迪、宝马及奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)；福市笃雄同时也是丰田汽车的高级经理。

“若我们雷克萨斯有了质量问题，客户就会离开我们，因他们追求的就是雷克萨斯的高品质，”他向路透表示。

福市笃雄指出，雷克萨斯正考虑在中国生产的可能性，但并未讨论细节，也未做出决策。

1989年推出的雷克萨斯用了将近15年才得以开始在日本之外、在一家加拿大厂家生产。大部分雷克萨斯仍在日本制造，但去年该公司表示，2015年也将开始在最大市场美国生产。

雷克萨斯选择向第二大市场--中国出口汽车的作法，使得其价格居高不下。在中国最畅销的车型--入门级的雷克萨斯ES起步价约合5.77万美元，而美国售价仅为3.662万美元。

**日产的英菲尼迪**

其他日本高端品牌已开始在中国制造汽车。

日产今年稍晚将在湖北省的现有日产工厂生产英菲尼迪的Q50和QX50车型，而本田(7267.T)也计划在2016年生产讴歌。

英菲尼迪总裁Johan de Nysschen表示，中国的生产可能在一开始比在日本制造更为昂贵，因规模经济效应不高。

但他也指出，没有了关税，加之本土制造零部件成本更低，整体产品定价将更具竞争力。

他对路透称，“你无法以进口车与本土化对手展开竞争。”

到2020年，中国高端车需求可能会达到每年270万辆，从而超过美国成为世界最大高端车市场。

根据LMC Automotive数据，2013年，雷克萨斯在中国出售约7.04万辆汽车，同比增长16%。

雷克萨斯周日在车展上推出全新NX全新紧凑型跨界SUV，是奥迪Q3和宝马X1的竞争车型。(完)

(编译 张明钧/石冠兰 审校 张涛/田建华)

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