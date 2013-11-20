雷克萨斯今年销量创纪录 未来数年瞄准5-10%的年增速

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京11月20日 -雷克萨斯(Lexus)一位高管表示，该品牌计划在未来几年实现5-10%的年成长率，作为丰田汽车(7203.T)旗下的高端品牌，雷克萨斯寻求在全球豪车市场扩大份额。
雷克萨斯预计今年销量将创下纪录，达到52万辆，较前一年度增长约8%。在去年雷克萨斯的全球总销量中，美国市场占到了大约一半的份额。
雷克萨斯的高管表示，尽管取得了这样的增长，但公司的首要任务是提升品牌形象，而非追求数量。
雷克萨斯周三任命丰田汽车社长丰田章男担任“首席品牌官和第一驾驶员”，以推动品牌形象。丰田章男是一名赛车手。
“目前，他(丰田章男)表示销量不重要，利润也不最重要，最重要的是为未来建立基础。因此我们努力筹划未来的30年，”雷克萨斯执行副总裁Mark Templin说。
今年4月，丰田章男改革了公司的架构，将雷克萨斯列为核心业务领域的四大支柱之一。(完)
(编译 王洋; 审校 李婷仪)
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