LG显示器及三星将为苹果Apple Watch供应屏幕--报载

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透首尔3月2日 - Electronic Times周一报导，韩国LG显示器(034220.KS)和三星电子(005930.KS)旗下的显示器制造部门将为苹果(AAPL.O)智能手表供应屏幕。
该报导引述未具名行业消息人士称，苹果4月将推出的Apple Watch，LG显示器将是其有机电激发光显示器(OLED)独家供应商。
三星旗下的Samsung Display则将是该款手表下一代版本的供应商之一。该报称下一代版本预计不是今年下半年就是明年初会在市场推出。
LG显示器及Samsung Display均拒绝置评。目前尚无法立即取得苹果对此报导的回应。
苹果已预定在3月9日举行一场特别活动，外界预计其将展出Apple Watch。这款手表可查询电邮、在零售商店付款、监控个人身体健康讯息，是苹果自2010年推出iPad之后的第一款重要新产品。(完)
(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
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