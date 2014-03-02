LG化学CEO考虑在华成立电动车电池工厂

路透首尔3月2日 - 韩国LG化学(051910.KS)执行长ParkJin-soo称，公司考虑在中国成立一座电动车电池工厂，预计中国当局治理空气污染的努力将推动相关需求。

Park还称，LG化学近期拟将客户数倍增至20个。该公司目前向通用汽车GM.的Volt和雷诺(RENA.PA)电动车供应电池。

“我们考虑(在华建立电动车电池工厂)，这符合市场需求，”周日早间公布的讲话稿内容显示Park说。

LG化学目前在中国南京有一家工厂，生产用于智能手机和其它移动设备的小型电池。Park称，公司目前考虑的电动车电池工厂选址，除了南京之外，还有其它地方。

LG化学的对手三星SDI(006400.KS)1月曾表示，将在中国成立一家合资企业，斥资6亿美元于明年在西安兴建一座汽车电池厂，并在未来五年内开展其它与电动车电池相关的业务。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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