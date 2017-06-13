LG化学否认与大众汽车签署电动车电池供应合约的媒体报道

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月13日 - 针对媒体指称韩国电池制造商LG化学(051910.KS)已与大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)签署7万亿韩元(62亿美元)电动车电池供应合约的报道，LG化学周二予以否认。
东亚日报周二报道表示，LG化学将成为大众汽车Modular ElectricDrive项目的电池供应商。报道并未引述任何直接消息来源。
“并未达成任何协议，”LG化学在监管文件中表示。
对于是否正与大众汽车就报道中提到的电池供应计划进行磋商，LG化学不愿置评。目前也无法立即取得大众汽车的回应。
LG化学已是大众汽车、通用汽车(General Motors)(GM.N)及雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)等大厂的车用电池供应商。
LG化学早盘周二上扬1.4%，韩股大盘.KS11上涨0.3%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。