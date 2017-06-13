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国际财经 | 2017年 6月 13日 星期二 09:58 BJT

LG化学否认与大众汽车签署电动车电池供应合约的媒体报道

路透首尔6月13日 - 针对媒体指称韩国电池制造商LG化学(051910.KS)已与大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)签署7万亿韩元(62亿美元)电动车电池供应合约的报道，LG化学周二予以否认。

东亚日报周二报道表示，LG化学将成为大众汽车Modular ElectricDrive项目的电池供应商。报道并未引述任何直接消息来源。

“并未达成任何协议，”LG化学在监管文件中表示。

对于是否正与大众汽车就报道中提到的电池供应计划进行磋商，LG化学不愿置评。目前也无法立即取得大众汽车的回应。

LG化学已是大众汽车、通用汽车(General Motors)(GM.N)及雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)等大厂的车用电池供应商。

LG化学早盘周二上扬1.4%，韩股大盘.KS11上涨0.3%。(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

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