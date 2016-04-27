LG显示器第一季获利同比锐减95% 为四年来最差

路透首尔4月27日 - 韩国LG显示器(034220.KS)周三公布，第一季营业利润较上年同期锐减95%，因全球消费电子产品需求疲弱打压面板价格。这是其四年来的最差业绩。

LG显示器公布第一季营业利润为395亿韩元(3,443万美元)。汤森路透StarMine SmartEstimate访问的26名分析师的预估为亏损780亿韩元。

第一季营收较上年同期下降15%，降至6万亿韩元。分析师预估为6.4万亿韩元。

LG显示器称第二季面板出货量较前季增幅将约为5%左右；显示器面板价格料将回稳，受全球体育赛事和新产品因素影响。(完)