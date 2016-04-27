LG显示器第一季获利同比锐减95% 为四年来最差

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透首尔4月27日 - 韩国LG显示器(034220.KS)周三公布，第一季营业利润较上年同期锐减95%，因全球消费电子产品需求疲弱打压面板价格。这是其四年来的最差业绩。
LG显示器公布第一季营业利润为395亿韩元(3,443万美元)。汤森路透StarMine SmartEstimate访问的26名分析师的预估为亏损780亿韩元。
第一季营收较上年同期下降15%，降至6万亿韩元。分析师预估为6.4万亿韩元。
LG显示器称第二季面板出货量较前季增幅将约为5%左右；显示器面板价格料将回稳，受全球体育赛事和新产品因素影响。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。