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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 07:17 BJT

韩国个股：LG显示器称将投资9亿美元，提高塑料OLED产能

路透首尔7月23日 - 韩国LG显示器 周四称，将投资1.05万亿(兆)韩元(约合9.0811亿美元)，提振塑料有机电激发光显示器(OLED)产能。这种显示器被用于智能手机、汽车和可折叠屏幕。

LG显示器在一份监管文件中称，投资将在第三季某时开始，料在2017年第二季完成。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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