（更正）LG显示器第四季营业利润创纪录高位 面板价格料继续上涨

（更正1月24日发稿：因英文原文有误，第四段应为“据KB投资证券周一的研究报告”，非“数据提供商WitsView上周称”。第七段营收增长18%为“较前季”，非“同比”）

路透首尔1月24日 - 韩国LG显示器(034220.KS)周二公布，第四季营业利润较上年同期增长1,392%，至创纪录的9,043亿韩元(7.7833亿美元)，受面板价格上涨提振。

这家全球最大液晶显示器(LDC)制造商表示，这归功于面板价格呈上行趋势，且汇率有利。

“由于行业库存较低，以及向大型面板发展的趋势，面板价格上涨趋势料继续，”财务长Don Kim在一份声明中说。

据KB投资证券周一的研究报告，32英寸以上的电视LCD价格10个月来一直上涨。

分析师称，这主要是供给面因素造成的，比如竞争对手三星显示器(Samsung Display)去年关停了一家LCD工厂，导致供需形势紧张。

LG显示器称其10-12月营业利润为9,043亿韩元(7.7833亿美元)；汤森路透StarMine SmartEstimate对27名分析师进行调查得出的预估值为8,450亿韩元。

该公司称，第四季营收较前季增长18%至7.9万亿韩元。

LG显示器为苹果(AAPL.O)的iPhone手机和LG电子(LG Electronics) (066570.KS)电视机提供屏幕；该公司本月初称正在与三星电子(005930.KS)洽商电视面板供应协议。(完)