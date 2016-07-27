更新版 1-韩股业绩：LG显示器第二季营业利润骤降，但预计下半年获利回升

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
主要客户苹果 周二公布，会计年度第三季iPhone销量为4,040万部，同比减少15%，但略高于市场预估。
0142GMT，LG显示器股价上涨0.5%，韩国综合股价指数 持平。
**迎来转机**
LG显示器表示，将投资1.99万亿(兆)韩元，新建一个有机发光二极体(OLED)显示器生产线。苹果iPhone手机料最早明年开始使用OLED显示屏。
该生产线将在2018年下半年开始量产，月度产能可能是现有设施的四倍以上。
LG显示器表示，以表面积计算，第二季面板出货量较前季增加5.1%，但平均售价下降4%。
LG显示器首席执行官韩相范曾称今年的环境比2015年要艰难，但第二季已经出现一些改善迹象。据研究机构IHS，一些电视机、平板设备和监视器的面板价格6月上升。
研究机构TrendForce在6月底时表示，大型LCD面板可能轻微短缺，因电视机厂商为第三季出货高峰期做准备。
LG显示器预计第三季获利将较第二季好转，但汇率波动是重大风险 。(完)
(编译 许娜/杜明霞；审校 王兴亚/李爽)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。