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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 09:51 BJT

更新版 1-韩股业绩：LG显示器第二季营业利润骤降，但预计下半年获利回升

主要客户苹果 周二公布，会计年度第三季iPhone销量为4,040万部，同比减少15%，但略高于市场预估。

0142GMT，LG显示器股价上涨0.5%，韩国综合股价指数 持平。

**迎来转机**

LG显示器表示，将投资1.99万亿(兆)韩元，新建一个有机发光二极体(OLED)显示器生产线。苹果iPhone手机料最早明年开始使用OLED显示屏。

该生产线将在2018年下半年开始量产，月度产能可能是现有设施的四倍以上。

LG显示器表示，以表面积计算，第二季面板出货量较前季增加5.1%，但平均售价下降4%。

LG显示器首席执行官韩相范曾称今年的环境比2015年要艰难，但第二季已经出现一些改善迹象。据研究机构IHS，一些电视机、平板设备和监视器的面板价格6月上升。

研究机构TrendForce在6月底时表示，大型LCD面板可能轻微短缺，因电视机厂商为第三季出货高峰期做准备。

LG显示器预计第三季获利将较第二季好转，但汇率波动是重大风险 。(完)

(编译 许娜/杜明霞；审校 王兴亚/李爽)

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