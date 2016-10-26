LG显示器预计第四季对一关键客户的中小型面板出货量将上升

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月26日 - 韩国LG显示器(034220.KS)周三称，第四季对一个关键客户的中小型面板出货量料将增加。
LG显示器并未透露该客户名称，但该公司是苹果(AAPL.O)iPhone显示屏的供应商。公司并预计，随着其客户争相推出新产品，第四季中小型面板出货量将上升。
LG显示预计，2017年面板市场整体情况将比2016年有所改善。(完)
(翻译 张荻； 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。