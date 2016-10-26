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国际财经 | 2016年 10月 26日 星期三 09:48 BJT

LG显示器预计第四季对一关键客户的中小型面板出货量将上升

路透首尔10月26日 - 韩国LG显示器(034220.KS)周三称，第四季对一个关键客户的中小型面板出货量料将增加。

LG显示器并未透露该客户名称，但该公司是苹果(AAPL.O)iPhone显示屏的供应商。公司并预计，随着其客户争相推出新产品，第四季中小型面板出货量将上升。

LG显示预计，2017年面板市场整体情况将比2016年有所改善。(完)

(翻译 张荻； 审校 白云)

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