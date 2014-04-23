更正-更新版 1-韩股业绩：LG显示器第一季获利创两年最低，因电视营收减少

(因译文有误，内文倒数第三段新款iPhone将配有更大的4.7和5.5“英尺”屏幕，应为“英寸”)

* 第一季营业利润940亿韩元，分析师预期为510亿

* 营收下降18%至5.6万亿韩元

* 股价收跌0.7，韩股指标指数跌0.2%

路透首尔4月23日 - 全球最大液晶显示器(LCD)生产商--韩国LG显示器 周三公布的第一季获利为两年最低，新年期间的需求疲弱进一步打击了电视面板的价格。

该公司超过三分之一的营收来自电视显示器，不过随着液晶电视日益普及，价格不断下滑。为了弥补价格下降，该公司增加了移动设备面板的供应量。

LG显示器周三宣布，第一季智能手机面板业务的增长减轻了电视面板营收下滑的影响。分析师指称，该公司的主要移动产品面板客户是苹果 。

今年1-3月当季，LG显示器营业利润下滑38%，至940亿韩元(9,100万美元)，为2012年第一季录得2,110韩元亏损以来最低。汤森路透I/B/E/S访问的34位分析师平均预测为获利510亿韩元。

LG显示器在声明中称，平均面板售价由前一季的每平米697美元降至628美元。营收下降18%，至5.6万亿(兆)韩元。

“市场下半年预计将较为稳定，面板价格将企稳，视供需状况部分产品价格会有所上扬。”财务长Don Kim在声明稿中表示。

年初以来LG显示器股价已上涨14%，韩股综合股价指数 则为小跌0.4%。LG显示器周三收低0.7%，大盘则跌0.2%。该公司收盘后才公布业绩。

**UHD电视**

发达国家LCD电视和新兴市场较普及的低利润机种的价差，导致LG显示器与日本夏普 等面板生产商对手的前景不确定。

LG显示器预计第二季面板出货较1-3月成长略超过10%，平均售价仍稳定。

分析师称，第二季电视面板价格可能上升，因LG电子 和其他电视机制造商推出大屏幕的超高画质(UHD)电视。

超高清电视的画面质量好于以往技术，不过分析师表示由于缺乏符合超高清标准的内容，可能会让买家打消念头。

“百货商店里超高清电视的画面质量看着很棒，但是当你买回家后，会发现没什么可看的内容，”大宇证券分析师Jonathan Hwang表示。

苹果发布新款iPhone或许对LG显示器营收会有更大促进。外界普遍预期，苹果准备发售的新款iPhone将配有更大的4.7和5.5英寸屏幕，但这两款手机也许不会都在今年发布。

新尺寸手机将有助于苹果从三星电子 等竞争对手那里夺回市场份额。三星热卖的大屏幕智能手机使用的是谷歌(Google) 的Android操作系统。

若iPhone销量增长，也可能推高LG显示器的获利。分析师称，LG显示器多达20%的营收来自为iPhone及其他苹果产品生产部件，包括台式机、笔记本电脑和平板电脑。(完) (编译 李春喜/张若琪/朱晓军；审校 张明钧/李婷仪/白云)