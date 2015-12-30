韩国个股：LG显示器和三星显示器将向苹果供应OLED显示屏--报载

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透首尔12月30日 - 据韩国电子时报(Electronic Times)周三援引未具名消息人士报导，LG显示器 和三星电子 旗下生产面板的子公司将向苹果 的iPhones手机供应有机电激发光显示屏(OLED)。
报导称，LG显示器和三星显示器接近与苹果达成最终供应协议，未来2-3年这两家公司总计计划投资15万亿韩元(128亿美元)扩建OLED产能。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。