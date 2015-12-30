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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 08:45 BJT

韩国个股：LG显示器和三星显示器将向苹果供应OLED显示屏--报载

路透首尔12月30日 - 据韩国电子时报(Electronic Times)周三援引未具名消息人士报导，LG显示器 和三星电子 旗下生产面板的子公司将向苹果 的iPhones手机供应有机电激发光显示屏(OLED)。

报导称，LG显示器和三星显示器接近与苹果达成最终供应协议，未来2-3年这两家公司总计计划投资15万亿韩元(128亿美元)扩建OLED产能。(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)

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