韩国个股：LG电子为本田汽车和保时捷提供车用信息显示屏--消息

路透首尔8月21日 - 消息人士周五称，韩国LG电子 将向本田汽车 和保时捷等车厂提供车用信息显示屏。

该消息人士透露，LG电子已经开始量产供应给本田的18cm显示屏，并将于2016年上半年开始为保时捷生产显示屏，但并未透露合同金额以及将有多少车型使用LG电子提供的显示屏。