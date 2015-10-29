LG电子第三季营业利润骤降37% 但仍高于预期

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透首尔10月29日 - 韩国消费电子产品生产商LG电子(LG Electronics) (066570.KS)周四表示，第三季营业利润较上年同期骤降37%，但仍高于预期，因其电视机业务在第二季亏损后恢复盈利。
该公司表示，7-9月当季获利为2,940亿韩元(2.5743亿美元)，低于上年同期的4,650亿韩元，但仍高于汤森路透SmartEstimate访问的29名分析师预计的2,660亿韩元。LG电子是仅次于三星电子(005930.KS)的全球第二大电视机生产商。
当季营收较上年同期下降4.7%至14万亿(兆)韩元。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。