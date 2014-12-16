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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 15:01 BJT

韩国个股：LG电子明年初将推出量子点电视，并力争降低OLED电视成本

路透首尔12月16日 - 全球第二大电视制造商--韩国LG电子(LG Electronics) 将在2015年初推出新一批高科技电视，扩大自己的产品线；同时力争降低旗下重要产品--有机电激发光显示器(OLED)电视机的成本，目前的价格对大多数消费者而言都太过昂贵。

LG电子发言人周二表示，公司将在明年初开始销售使用量子点技术的产品，但未透露价格等细节。

LG将在下个月拉斯维加斯举办的国际消费电子展(CES)上展示55英寸和65英寸的超高清量子点电视。

目前为止，日本的索尼 是唯一一家销售量子点电视的主要电视机制造商。

LG发言人表示，陶氏化学(Dow Chemical) 将为其供应量子点原料。陶氏化学通过电邮声明证实了供应商的身份。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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