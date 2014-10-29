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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 12:52 BJT

韩股业绩：LG电子第三季获利增长一倍多，因手机和电视业务强劲

路透首尔10月29日 - 韩国LG电子 周三公布：

* 第三季营收为14.9万亿韩元(平均预估为15.2万亿)

* 第三季营业利润为4,610亿韩元(平均预估为4,540亿韩元)

* 第三季净利为2,030亿韩元(平均预估为2,790亿)

* 公布财报后，LG电子股价扩大涨幅至4%以上 (完)
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