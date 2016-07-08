LG电子预计第二季营业利润较上年同期增长一倍多 创两年最高

三星电子调查发现电池是Note7手机起火的主要原因--消息
路透首尔1月16日 - 知情消息人士周一对路透表示，三星电子对盖乐世Note7手机起火事故的调查结果表明，电池是主要原因。
路透首尔7月8日 - 韩国LG电子(066570.KS)周五表示，第二季营业利润可能较上年同期增长逾一倍，达到两年来最高，受强劲的电器和电视业务推动。
LG电子在提交给监管机构的文件中称，4-6月营业利润可能为5,850亿韩元(5.0392亿美元)，汤森路透I/B/E/S访问的23位分析师平均预测为5,990亿韩元。该公司未提供其他细节。
LG电子表示，当季营收可能增长0.5%至14万亿韩元，分析师预测值为14.4万亿。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透首尔1月16日 - 知情消息人士周一对路透表示，三星电子对盖乐世Note7手机起火事故的调查结果表明，电池是主要原因。
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。