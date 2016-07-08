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国际财经 | 2016年 7月 8日 星期五 14:37 BJT

LG电子预计第二季营业利润较上年同期增长一倍多 创两年最高

路透首尔7月8日 - 韩国LG电子(066570.KS)周五表示，第二季营业利润可能较上年同期增长逾一倍，达到两年来最高，受强劲的电器和电视业务推动。

LG电子在提交给监管机构的文件中称，4-6月营业利润可能为5,850亿韩元(5.0392亿美元)，汤森路透I/B/E/S访问的23位分析师平均预测为5,990亿韩元。该公司未提供其他细节。

LG电子表示，当季营收可能增长0.5%至14万亿韩元，分析师预测值为14.4万亿。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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