LG电子称将针对欧盟做出的垄断裁决上诉

路透首尔12月6日电---韩国LG电子(066570.KS)周四表示,将针对欧盟执委会早些时候对该公司及其他五家公司开出最大数额反垄断罚单的决定上诉.

欧盟执委会对包括飞利浦(PHG.AS)和Panasonic (6752.T)在内的六家公司开出总计14.7亿欧元(19.2亿美元)罚款,称这些公司的高管定期开会以操纵电视及电脑用显示器阴极射线管(CRT)的价格并瓜分市场,这种行为直到六年前结束.

LG电子必须支付2.956亿欧元罚款,外加合资企业罚单中应承担的份额.(完)

--编译 王兴亚;审校 张明钧

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