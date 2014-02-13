LG电子推出5.9英寸智能手机G Pro 2

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔2月13日 - 韩国LG电子(066570.KS)周四推出大屏智能手机G Pro的升级版G Pro2，试图在三星电子(005930.KS)本月晚些时候推出竞争产品前吸引消费者。
G Pro 2拥有5.9英寸屏幕，超过G Pro的5.5英寸屏幕，也是当前市场上最大的智能手机屏幕之一。G Pro2在智能手机上首次搭载1瓦特的扬声器系统，而处理器则采用高通的Snapdragon 800。
外界原本预期LG会在本月晚些时候发布G Pro2。提前发布可能与三星决定2月24日在巴塞罗那的世界移动通信大会上推出新版Galaxy S有关。
G Pro 2将于2月底在韩国上市。LG并未宣布G Pro 2的全球销售目标。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
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