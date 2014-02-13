LG电子推出5.9英寸智能手机G Pro 2

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月13日 - 韩国LG电子 周四推出大屏智能手机G Pro的升级版G Pro 2，试图在三星电子 本月晚些时候推出竞争产品前吸引消费者。

G Pro 2拥有5.9英寸屏幕，超过G Pro的5.5英寸屏幕，也是当前市场上最大的智能手机屏幕之一。G Pro 2在智能手机上首次搭载1瓦特的扬声器系统，而处理器则采用高通的Snapdragon 800。

外界原本预期LG会在本月晚些时候发布G Pro 2。提前发布可能与三星决定2月24日在巴塞罗那的世界移动通信大会上推出新版Galaxy S有关。

G Pro 2将于2月底在韩国上市。LG并未宣布G Pro 2的全球销售目标。(完)