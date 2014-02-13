LG电子推出5.9英寸智能手机G Pro 2

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月13日 - 韩国LG电子 周四推出大屏智能手机G Pro的升级版G Pro 2，试图在三星电子 本月晚些时候推出竞争产品前吸引消费者。
G Pro 2拥有5.9英寸屏幕，超过G Pro的5.5英寸屏幕，也是当前市场上最大的智能手机屏幕之一。G Pro 2在智能手机上首次搭载1瓦特的扬声器系统，而处理器则采用高通的Snapdragon 800。
外界原本预期LG会在本月晚些时候发布G Pro 2。提前发布可能与三星决定2月24日在巴塞罗那的世界移动通信大会上推出新版Galaxy S有关。
G Pro 2将于2月底在韩国上市。LG并未宣布G Pro 2的全球销售目标。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)