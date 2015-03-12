版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 09:31 BJT

更正-韩国个股：LG集团称2015年计划对研发投资创纪录的6.3亿韩元

(更正：因译文有误，内文第二段“互联网”应为“物联网”)

路透首尔3月12日 - 韩国大型企业LG集团周四称，2015年计划在研发方面投资创纪录的6.3万亿(兆)韩元(55.7亿美元)，以确保未来增长。

LG集团在一份声明中称，电力汽车电池、新一代显示器、以及物联网是投资的重点领域。该公司旗下拥有LG电子(LG Electronics) 和LG显示器 等子公司。

LG集团发言人称，集团去年在研发方面共投资5.9万亿韩元。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐