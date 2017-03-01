韩国个股：LG电子将斥资2.5亿美元在美国兴建一座家电工厂

路透2月28日 - 韩国LG电子宣布，将斥资2.5亿美元在美国兴建一座新工厂。先前美国总统特朗普曾批评，许多企业在海外生产再将产品出售给美国消费者。

LG电子称，将在田纳西州Clarksville附近兴建一座占地82.9万平方英尺的新厂房，预计雇用600名全职工人，于2019年开始生产洗衣机。

LG期待大多数售予美国消费者的洗衣机，都在该工厂生产。目前为止，该公司在美出售的洗衣机都是在韩国、中国、越南和泰国制造。

LG电子表示，该座工厂将有能力扩充，制造其他家电以及商用洗衣机。