LG电子称手机销售将从第四季开始有所改善

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透首尔10月1日 - 韩国消费性电子厂商LG电子(066570.KS)手机部门主管Cho Juno周四表示，预期手机部门的销售第四季开始将会有所改善，因公司推出新款设备。
他在最新V10智能手机的推出活动上对记者表示，公司将会利用这款高端设备及新款中低阶产品来提振市占率。
他不愿提供任何明确的目标。
LG将在10月8日于韩国开始销售V10智能手机。
V10手机配有两个前置相机，以及独立于5.7寸主萤幕的小型副萤幕，定价为799,700韩元(679.6美元)，较国内对手三星电子(005930.KS)8月推出的最低价Galaxy Note 5手机还要低了11%。
该公司并表示，其准备推出自家的手机支付服务，但不愿透露进一步细节。(完)
编译 戴素萍 审校 王兴亚
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。