LG电子称手机销售将从第四季开始有所改善

路透首尔10月1日 - 韩国消费性电子厂商LG电子(066570.KS)手机部门主管Cho Juno周四表示，预期手机部门的销售第四季开始将会有所改善，因公司推出新款设备。

他在最新V10智能手机的推出活动上对记者表示，公司将会利用这款高端设备及新款中低阶产品来提振市占率。

他不愿提供任何明确的目标。

LG将在10月8日于韩国开始销售V10智能手机。

V10手机配有两个前置相机，以及独立于5.7寸主萤幕的小型副萤幕，定价为799,700韩元(679.6美元)，较国内对手三星电子(005930.KS)8月推出的最低价Galaxy Note 5手机还要低了11%。

该公司并表示，其准备推出自家的手机支付服务，但不愿透露进一步细节。(完)