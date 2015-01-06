LG显示器力推OLED电视 计划将面板产能提高逾三倍

路透首尔1月6日 - 韩国LG显示器(034220.KS)计划今年扩大有机发光二极管(OLED)电视面板的生产能力，为推动OLED技术的市场成长再添一把力。

该公司声明称，将在年底前把OLED电视面板的每月生产能力从目前的8,000台提高逾三倍，达到3.6万台。不过公司没有透露需要多大投资。

LG显示器及其兄弟公司LG电子(066570.KS)一直是OLED电视最主要的支持者，认为这种技术远优于目前市场上的液晶显示技术。LG电子是全球第二大电视机厂商。

两家公司最近几年已投资数以十亿计美元，希望扩大生产，使OLED电视的价格降至能够在大众市场推广的水平。

由于三星电子(005930.KS)等竞争对手对OLED电视兴趣不大，因此这两家公司希望在这类电视取得成功时，成为市场的领头羊。

分析师仍持怀疑态度，表示OLED电视仍旧太贵。LG电子去年在韩国推出的65英寸超高清OLED电视，价格为1,200万韩元(10,874美元)，远高于同尺寸的LCD产品。

量子点(Quantum Dots)技术的兴起也被视为潜在威胁。量子点电视的制程相对简明，并能提供更好的画质，成本远较OLED电视低廉。

LG电子今年也推出自己的量子点电视，此举被视为默认OLED电视尚未做好准备。LG电子已表示，计划对高端电视采行双轨策略，亦即OLED与量子点电视并行。

全球最大电视制造商三星电子去年并未推出任何OLED电视，目前也无此规画。该公司今年将重点放在量子点电视，也计划最快在2月底推出新产品。

三星电视业务总裁金玄石上周接受路透访问表示，OLED技术尚未做好在大众消费市场上市的准备。

“如果我们认为未来两、三年内有这个可能性的话，就会推出自己的OLED产品，”他表示，并强调提高OLED电视产量与降低成本有其难度。(完)

(编译 郑茵/陈宗琦；审校 许娜/李春喜)

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