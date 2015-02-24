韩国LG电子计划与中日企业合作普及OLED电视

路透首尔2月24日 - 韩国LG电子(066570.KS)周二表示，计划与中国及日本企业合作，让有机电激发光显示器(OLED)电视更加主流化。LG电子并未透露合作关系内容及合作对象。

LG电子的关系企业LG显示器(034220.KS)是唯一能够量产OLED电视面板的面板厂商，两家公司都是电视市场上OLED技术的最大支持者。它们宣称，OLED的画质比液晶显示(LCD)更好，耗电也更低。LG电子为全球第二大电视生产商，仅次于三星电子(005930.KS)。

但OLED电视仍比LCD电视昂贵。近期席卷业界的量子点(quantum dot)技术，也可能瓜分OLED电视销售量。

创维数码(0751.HK)及深康佳(000016.SZ)等部份中国业者也采用OLED技术，但分析师指出，这项技术还需要制造商更广泛的使用，才能成气候。

三星曾表示，近期内没有计划生产OLED电视，因为这项技术尚未足以达到量产消费。

去年，索尼(6758.T)表示将不排除在旗下电视使用OLED面板。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)

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