LG电子要将今年OLED电视销量至少提高两倍

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透首尔1月7日 - 韩国LG电子(066570.KS)的一名高管表示，公司计划将今年的新一代有机发光二极管(OLED)电视销量至少提高两倍。
在拉斯维加斯贸易展览间隙，一名公司发言人确认了LG电视机主管Kwon Bong-suk的讲话。这位高管称，基于第四季的数字，LG可能至少要把OLED电视销量提高两倍，但没有提供具体数字，包括公司今年将销售多少台OLED电视。
LG电子是全球第二大电视厂商，仅次于三星电子(005930.KS)。该公司倚重OLED，希望这项新科技助它超越竞争对手。
该公司去年年末将美国市场销售的部分OLED电视价格下调45%。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧/李爽)
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路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。