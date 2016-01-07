LG电子要将今年OLED电视销量至少提高两倍

路透首尔1月7日 - 韩国LG电子(066570.KS)的一名高管表示，公司计划将今年的新一代有机发光二极管(OLED)电视销量至少提高两倍。

在拉斯维加斯贸易展览间隙，一名公司发言人确认了LG电视机主管Kwon Bong-suk的讲话。这位高管称，基于第四季的数字，LG可能至少要把OLED电视销量提高两倍，但没有提供具体数字，包括公司今年将销售多少台OLED电视。

LG电子是全球第二大电视厂商，仅次于三星电子(005930.KS)。该公司倚重OLED，希望这项新科技助它超越竞争对手。

该公司去年年末将美国市场销售的部分OLED电视价格下调45%。(完)