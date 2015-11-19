LG电子将开发自己的移动支付系统“LG Pay”

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透首尔11月19日 - LG电子(LG Electronics) (066570.KS)周四表示已签署一份协议，将研发自己的移动支付服务系统，名为“LG Pay”。
LG电子与韩国前两大信用卡公司Shinhan Card与KBKookmin Card签订协议，不过并未就计划中的这项技术提供时间表或描述。
由于苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)业已推出他们的移动支付服务，移动支付市场已渐趋拥挤。
根据韩国联合通讯社周四报导，只要是LG电子的智能手机，就能使用LG的移动支付系统；这与三星电子的“Samsung Pay”不同，三星的移动支付只适用于自家新近推出的智能手机。不过报导并未点明消息来源。(完)
(编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。