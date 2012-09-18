LG电子推出Optimus G高端智能手机

路透首尔9月18日电---LG电子(066570.KS)周二发布高端智能手机Optimus G，硬件配置获得大幅升级，欲在假期购物季从苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)手中夺得市场份额，并希望借此与谷歌(GOOG.O)旗下的摩托罗拉、台湾HTC(2498.TW)、中国中兴通信(000063.SZ)和华为展开竞争。

Optimus G搭载谷歌安卓（Android）系统，下周起在韩国发售，价格为100万韩元（900美元），随後在日本和美国发售。

该手机拥有1,300万像素的摄像头，支持语音拍照；配备4.7寸屏幕，图像显示效果好於iPhone和三星的Galaxy S III。

Optimus G配备高通(QCOM.O)Snapdragon四核处理器，能够使用高速移动网络，并处理多线程任务，比如同时播放电视、发送信息或上网。

谷歌旗下的摩托罗拉移动本月早些时候发布了Droid Razr，诺基亚NOK1V.HE发布了搭载微软(MSFT.O)Windows Phone操作系统的Lumia 920，苹果上周发布了iPhone 5。

LG电子股价过去三个月上涨20%，表现优於韩国综合股价指数.KS11同期7.8%和三星8%的涨幅。这表明投资者预期新手机将帮助LG智能手机业务扭转亏损局面。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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