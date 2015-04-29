LG电子第一季获利同比下降36.2% 不及分析师预期

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透首尔4月29日 - 韩国LG电子(066570.KS)周三公布，1-3月季度获利较上年同期下降36.2%，不及分析师预期，因主要市场的经济状况恶化，打击该公司的电视业务。
LG电子的第一季营业利润为3,050亿韩元(2.8547亿美元)，而汤森路透I/B/E/S访问的35位分析师平均预测为3,190亿韩元。
该公司的业务前景黯淡，由于西欧遭遇持续的经济低迷，而巴西和俄罗斯等主要新兴市场国家的货币贬值。LG电子是排在三星电子(005930.KS)之后的全球第二大电视生产商。(完)
(编译 李春喜 审校)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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