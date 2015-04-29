LG电子第一季获利同比下降36.2% 不及分析师预期

路透首尔4月29日 - 韩国LG电子(066570.KS)周三公布，1-3月季度获利较上年同期下降36.2%，不及分析师预期，因主要市场的经济状况恶化，打击该公司的电视业务。

LG电子的第一季营业利润为3,050亿韩元(2.8547亿美元)，而汤森路透I/B/E/S访问的35位分析师平均预测为3,190亿韩元。

该公司的业务前景黯淡，由于西欧遭遇持续的经济低迷，而巴西和俄罗斯等主要新兴市场国家的货币贬值。LG电子是排在三星电子(005930.KS)之后的全球第二大电视生产商。(完)

(编译 李春喜 审校)

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