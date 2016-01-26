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国际财经 | 2016年 1月 26日 星期二 15:21 BJT

LG电子第四季营业利润同比跳升27% 因电视业务获利反弹

路透首尔1月26日 - 全球第二大电视制造商韩国LG电子(066570.KS)周二表示，第四季营业利润较上年同期增长27%，略高于预估，因电视业务获利反弹。

LG电子表示，10-12月获利为3,490亿韩元(2.9亿美元)，高于汤森路透StarMine SmartEstimat调查25位分析师预估的3,400亿韩元。(完)

(编译 陈宗琦；审校 于春红)

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